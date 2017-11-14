Vali Ahmet Hamdi Nayir: Eğitimde Başarı Ekipsiz Olmaz

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, eğitime yeterli miktarda kaynak ayrıldığını ancak modern okul binalarının, araç ve gereçlerinin tek başına başarıda yeterli olmadığını söyledi.



2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan bilim adamı Aziz Sancar'ı örnek gösteren Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Ülkemiz içinde bulunduğu şartlar itibariyle de Milli Eğitime, eğitime yeterince kaynak ayırıyor. Okullarımız eski okullar değil, eğitim araç-gereçleri eski seviyesinde değil. Her geçen gün daha ileri bir seviyeye götürmeye çalışıyoruz. Başarı yalnızca bunlara bağlı bir şey de değil. Daha az imkanlara sahip, yetersiz okullarda daha yeterli öğrencilerin de mezun olduğunu hep yaşayarak gördük. Nobel Ödüllü Aziz Sancar'ın okuduğu okullara, yürüdüğü yollara baksanız o imkanlar içinde o başarının elde edilmesini mümkün görmüyor olabiliriz ama o dezavantajları düşünmeden hayat bir başarıya endekslenmiş şekilde gitmiş. Bizler şunu düşünüyoruz okulları elverişli hale getirdik, okul bahçelerine emek verdik, sıralarımızı, iletişimli tabletlerimizi, imkanlar ölçüsünde tabletleri dağıttık. Onun karşılığında gerekli başarıyı elde edebildik mi bu önemli. Her şey eğitim materyali ya da eğitim binasından ibaret değil. Çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, ailelerimizle eğer o başarıya endeksli heyecanı yakalayamamışsa bazı işler geri kalmış, istediğimiz hedefe ulaşılamamış oluyor. Herkese düşen görev var. Eğer bir başarı aranıyorsa bu başarının ekip başarısında olduğunu bilenlerdenim. Tek taraflı gayretle bu iş sonuçlanmıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve veliler üzerine düşeni yapacak. Bu üçlü sacayağı üzerinde biz başarıyı yakalayabileceğiz" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA