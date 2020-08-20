Vali açıkladı; "infial, kaygı ve tedirginliğe gerek yok" Vali açıkladı; "infial, kaygı ve tedirginliğe gerek yok" Sivas'ta Covid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine bir değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, infial, kaygı ve tedirginliğe gerek olmadığını söyledi Sivas'ta Covid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine bir değerlendirme yapan...

Vali açıkladı; "infial, kaygı ve tedirginliğe gerek yok"

Sivas'ta Covid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine bir değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, infial, kaygı ve tedirginliğe gerek olmadığını söyledi

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine bir değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, infial, kaygı ve tedirginliğe gerek olmadığını söyledi.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 milyon Sivaslı, 650 bin nüfusa sahip Sivas'a akın etti. Kurban bayramında yaşanan yoğunlukla birlikte Sivas'ta Covid-19 vaka sayısında artış oldu. Seyahat kısıtlamasına kadar en az vaka görülen iller arasında yer alan Sivas, son haftalarda vaka sayısının en fazla arttığı iller arasına girdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün makamında bir basın açıklaması düzenleyerek durumu değerlendirdi. Ayhan, servislerde ve yoğun bakım servislerinde yer sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Sivasımıza yoğun bir nüfus hareketi oldu. Bu hareketliliğinde doğal bir getirisi oldu. Vakalarımızda biraz tırmanış var ama şuanda vakalarımız, 5-6 gündür stabil bir şekilde devam ediyor. Bakanlığımızın da talimatı ile Sivas'ta ayağımızı basmadığımız, denetlemediğimiz alan kalmadı. Sağlık sistemimizde de çok şükür bir sıkıntı yoktur. Tüm servislerimizde ki yata doluluk oranımız şuanda yüzde 45'lerde. Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız ise toplamda yüzde 60. Yüzde 40 boş bir kapasite var. Covid-19'la ilgili ihtiyaç olması halinde yatak ve yoğun bakım kapasitemizi arttırabilecek imkanımız var. Entübe hastalarımızda en önemli cihaz ventilatör, biliyorsunuz. Bu cihazlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 28. Total olarak baktığımızda gerek hastane yatak sayımız, gerek yoğun bakım ünitelerimizin durumu ile Sivas başarılı bir süreç yönetmektedir. Filyasyon ekiplerimizi artırarak daha sistematik ve daha steril ortamlar oluşturmayı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"İnfiale gerek yok"

Ayhan, tedirginliğe gerek olmadığını vurgulayarak, "Sivaslı vatandaşlarımızdan isteğimiz, asla bir infial olacak, kaygılanacak, tedirgin olacak bir durum yoktur. Amma rehavete kapılmamamız gerektiğini de istirham ediyorum. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat edelim. Evde izlenim kararı verilen vatandaşlarımızın aile hekimlerinin tavsiyelerine, sağlık teşkilatımızın önerilerine mutlaka uymalarını istiyoruz" dedi.

Yatan Covid-19'lu sayısı 300

Ayhan açıklamasında Sivas'ta hastanede yatarak tedavi gören Covid-19'lu hasta sayısını 300 olarak açıklayarak şunları kaydetti. "İl genelinde toplam serviste yatan hasta sayımız 300 civarında. Kurban Bayramından dolayı oluşan bu yoğunluğun ay sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Ay sonunu atlattıktan sonra durumun toparlanacağını umut ediyoruz"

Kaynak: İHA