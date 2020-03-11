Vali Abdullah Erin, vatandaşlarla buluştu
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Şanlıurfa, Güncel

Vali Abdullah Erin, vatandaşlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

11.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:38
Vali Abdullah Erin, vatandaşlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların görüşme taleplerini randevusuz kabul eden ve makam kapılarını açık tutan Vali Erin, Akarbaşı Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Daha sonra Haşimiye Meydanı'na geçen Erin, esnafa hayırlı işler temennisini ileterek, onlarla sohbet etti.

Meydandaki vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Erin, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Erin, kendisine iletilen sorunları daha detaylı görüşmek için vatandaşları makamına davet etti.

Kaynak: AA

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