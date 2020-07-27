Vali Abdullah Erin açıkladı: Şanlıurfa'da neden koronavirüs vakası artıyor?
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Vali Abdullah Erin açıkladı: Şanlıurfa'da neden koronavirüs vakası artıyor?

Uzmanların koronavirüs ikinci dalgasına hazırlıklı olmamız için işaret ettiği Eylül ayı yaklaşırken bazı şehirlerde vakalar artmakta. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehirde vakaların neden arttığını açıkladı. Koronavirüs ikinci dalgası yaşanacak mı? Koronavirüs önlemleri neler? Covid-19 ikinci kez bulaşır mı?

Vali Abdullah Erin açıkladı: Şanlıurfa'da neden koronavirüs vakası artıyor?
27.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:55

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte artan koronavirüs vakalarının; taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemeklerden kaynaklandığını söyledi. Vali Erin, vaka sayılarının düşürülmesi için sadece devletin değil, toplumun her kesiminin katılımıyla bu sorunun üstesinden gelineceğine işaret etti.

Vali Erin, Valilik toplantı salonunda gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden itibaren vatandaşları şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini ve bunu yapmaya devam ettiklerini belirtti. Pandemi sürecinde şu ana kadar beklentilerinin dışında bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Vali Erin, kentteki hastanelerin doluluk oranıyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Erin, kentteki bütün çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde gerçekleştiğini aktararak, salgın sürecinde resmi makamların açıklamaları dışındaki söylentilere itibar edilmemesini istedi. Kentte yaşayan herkesin salgın sürecinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Erin, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına herkesin mutlaka uyması gerektiğini ifade etti.

Vali Erin, Şanlıurfa'da hazirandan itibaren pozitif vaka sayısının arttığını, alınan tedbirlere uyulması için il genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"EN FAZLA CEZA YAZILAN KENTLERİN BAŞINDA ŞANLIURFA GELİYOR"

Türkiye'de en fazla ceza yazılan kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Bu övünülecek bir şey değildir. Arzu edilen ve beklenen bütün vatandaşlarımızın ve esnafın kurallara riayet etmesi idari yaptırım ve cezayla karşı karşıya kalmamasıdır. Bütün uyarılara, hatırlatmalara ve tavsiyelere rağmen kurallara riayet etmeyen kendisinden vazgeçip, yanı başındakini komşusunu toplumun diğer bireylerinin sağlığını tehdit eden vatandaşlara yönelikte hem idari hem adli işlemleri işin başından itibaren uyguladık. Sadece emniyet ve jandarma birimlerimiz bugüne kadar uyguladığı toplam ceza miktarı 31 milyon 801 bin 366 Türk lirasıdır. Bu idari para cezası 30 bin civarında vatandaşa uygulandı. Her günde devam ediyor."

Vali Abdullah Erin açıkladı: Şanlıurfa'da neden koronavirüs vakası artıyor?

"HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ"

Abdullah Erin, salgın sürecinde önemli mücadele veren sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerini kutlayarak, tüm vatandaşların da bu mücadeleye destek olmasını istedi.

Kentteki pozitif vaka sayısında artış olduğuna dikkati çeken Erin, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesaplarımızdan da sürekli duyuruyoruz ve bütün vatandaşlarımızın dikkatini buna çekmeye çalışıyoruz. Herkesi kontrollü sosyal hayata uymaya davet ediyoruz. Bunun sadece devlet eliyle devlet yaptırımıyla olmasının mümkün olmadığını söylüyoruz. Hep birlikte hep beraber bu işi başarabiliriz, üstesinden gelebiliriz. Son 3 günlük ortalamalara göre Şanlıurfa'nın en fazla vaka artan iller arasında yer alması vaka sayısının Türkiye'de en fazla olduğu il anlamına gelmediğini açıklıkla sizinle paylaşmak istiyorum."

"50 HASTA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR"

Erin, kentteki toplam vaka sayısının yüzde 5'inin hastanelerde tedavi gördüğünü, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 50 olduğunu söyledi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bulunduğunu üzülerek ifade eden Erin, "100 insan Şanlıurfa'da son 2 aylık süreçte 10'lar civarından bunun 100'ler civarına geldiğini ve Şanlıurfada yaşayan 100 insanımız bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Toplum olarak, tanımadığımız bilmediğimiz için bizi çok fazla etkilemeyen ve böyle bir değerlendirme içerisinde olmamız kabul edilemez. Duyarsız davranırsak kim vefat ettiyse etsin ben değilim anlayışı ne Urfalıya ne Müslümana ne de insana yakışır." dedi.

20 MAHALLEDE KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

Erin, kentte 1987 ev ile kırsaldaki 20 mahallede karantina tedbirlerinin uygulandığını, bu kişilerin kolluk güçlerince denetlendiğini kaydetti.

"TAZİYE, NİŞAN VE TOPLU YEMEKLER NEDENİYLE VAKALAR ARTIYOR"

Kentteki vaka sayılarının ana kaynaklarının taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemeklerden kaynaklandığını aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Vakaların yüzde 90'ı bu tür etkinliklerden kaynaklanıyor. Şehir merkezinde yayılım yoğun olarak alışveriş merkezleri ve çarşılardan. Biz taziye evlerini kapattık, bütün uyarılarımıza rağmen evlerde taziyelerin devam ettiğini görüyoruz, oralara gelen gidenin çok kişiye bulaştırdığına dair örnekleri var. Kontrolsüz önlem alınmadan yapılan düğünlerde bu bulaşımın ana kaynakları. Taziyemizi eskisi gibi yapmayacağız, sıra gecemizi eskisi gibi yapmayacağız. Eskisi gibi elimizi kolumuzu sallayıp dolaşmayacağız."

Yaklaşan Kurban Bayramı için de uyarılarda bulunan Erin, bayramlaşmaların ziyaret yerine telefonla yapılmasını istedi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyyüp Sabri Kirişçi de katıldı.

COVİD-19 İKİNCİ KEZ BULAŞIR MI?

DSÖ'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığı, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiği belirtilmişti.

KORONAVİRÜS İKİNCİ DALGA YAŞANACAK MI?

Uzmanlar bu ihtimalin yüksek olduğunu ifade ediyor. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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