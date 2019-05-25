Vali 117 kişinin derdini dinledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği 'halk günü' toplantılarını sürdürüyor.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen Halk Günü Toplantısına 117 vatandaş katıldı. Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Yavuz, kendisine iletilen sorunların çözümü için gayret sarf edeceklerini söyledi. Vali Yavuz, "Değerli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabb'im, sağlıkla, sıhhatle bayrama kavuşmayı nasip etsin bizlere. Sizlere sağlıklı, bereketli bir ömür diliyorum. Şimdi çalışma arkadaşlarımızla beraber sizleri elimizden geldiği kadar dinleyeceğiz. Sorunlarınızı olabildiğince çözmeye gayret edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplantıya katılan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Yavuz, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not aldı ve toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi.

Vali Seddar Yavuz, toplantıya gelen ailelerin çocuklarına da kitap ve oyuncak hediye etti. - ORDU

Kaynak: İHA