Valheim'den Steam'de yeni bir rekor geldi | Valheim sistem gereksinimleri neler?
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Valheim'den Steam'de yeni bir rekor geldi | Valheim sistem gereksinimleri neler?

16.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:50
Valheim'den Steam'de yeni bir rekor geldi | Valheim sistem gereksinimleri neler?

Valheim, Steam'de en çok anlık oyuncuya sahip üçüncü oyun olarak dikkatleri üzerine çekti. Valheim, CS:GO ve Dota 2'den sonra en çok anlık oyuncuya sahip olan oyun olarak kullanıcılara önemli izler bıraktırdı. Valheim sistem gereksinimleri, konusu ile de dikkat topladı.

Valheim şuanda daha bir erken erişim oyunu fakat, Steam'de popüler bir oyun olmasına engel olmadı ve iki hafta içinde 360.000 anlık oyuncu kitlesine ulaştı. Valheim, satış rakamlarıda oldukça iyi sadece bir haftada 1 milyon satan oyun beklentileri oldukça karşıladı. 2 Şubat'ta Erken Erişim oyunu olarak kullanıcılara servis edildi ve süratle Steam ve Twitch'in üst sıralarında kendine önemli derecede yer buldu.

VALHEIM, STEAM'DE REKOR KIRDI

SteamCharts tarafından paylaşılan bilgili grafiğe göre, şuanda PUBG, Apex Legends ve Grant Theft Auto 5 gibi online oyunlardan daha popüler konumunda bulunuyor. Şuanlık sadece CS:GO ve Dota 2 biraz daha fazla anlık oyuncuya sapihmiş gibi görünüyor.

Valheim'den Steam'de yeni bir rekor geldi

Valheim, Iron Gate AB tarafından geliştirilmiştir ve bir hayatta kalma oyunu olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Oyunun ana temasının iskandivan mitolojisine dayandğını söylemek mümkün. Oyun keşfetme ve kendi başının çaresine bakabilme metotlarına sahiptir. Bu beklentileriye karşılayan oyun çok oyunculu da oynanabilmekte.

Valheim'den Steam'de yeni bir rekor geldi

VALHEIM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha sonraki sürümler

İşlemci: 2.6 GHz Dual Core ya da benzeri

RAM: 4 GB

Grafik Kartı: GeForce GTX 500 ya da benzerleri

DirectX: Sürüm 11

Boş Alan: 1 GB

64-bit işletim sistemi ve işlemci gerektirmektedir.

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha sonraki sürümler

İşlemci: i5 3GHz ya da daha iyileri

RAM: 8 GB

Grafik Kartı: GeForce GTX 970 serisi ve üzeri

DirectX: Sürüm 11

Boş Alan: 1 GB

64-bit işletim sistemi ve işlemci gerektirmektedir.

VALHEİM KAÇ GB?

Erken erişimle sahip olabileceğiniz Valheim, 1 GB olarak karşımıza çıkıyor.

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