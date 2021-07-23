Valerie Pecresse: "Fransız onurunu onarmak için cumhurbaşkanlığına adayım"
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Valerie Pecresse: "Fransız onurunu onarmak için cumhurbaşkanlığına adayım"

Valerie Pecresse: 'Fransız onurunu onarmak için cumhurbaşkanlığına adayım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa'da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse, cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu.

Fransa'da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse, cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu.

Fransa'da Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) ayrıldıktan sonra "Özgür Olalım (SoyonLibres)" adlı partiyi kuran, içinde başkent Paris'in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı. Pecresse, Fransız basınına verdiği röportajda, "Fransız onurunu onarmak için cumhurbaşkanlığına adayım. Ülkeyi düzene sokmak istiyorum. Fransızlar Macron-Le Pen düellosunu istemiyor. Ben Emmanuel Macron'dan daha reformcuyum ve Marine Le Pen'den daha fazla yetkim var" şeklinde konuştu.

SEÇİM NİSAN 2022'DE

Fransa'da halk, seçimin ilk turu için 10 Nisan 2022'de sandık başına gidecek. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu elde edemezse fazla oy alan iki aday, 24 Nisan'daki ikinci turda yarışacak. Şu ana kadar Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski Bakan Xavier Bertrand, aşırı sağ Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen, Ayağa Kalk Fransa parti lideri Nicolas Dupont- Aignan ve Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Melenchon adaylıklarını ilan etti. Anne Hidalgo ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aday olması bekleniyor.

(Melike Yazır/İHA)

Valerie Pecresse: 'Fransız onurunu onarmak için cumhurbaşkanlığına adayım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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