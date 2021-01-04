Valentin Rosier, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Valentin Rosier; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Fransız oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.