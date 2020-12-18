Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in istatistikleri

Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında? futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Beşiktaş, 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Sporting'in Fransız sağ beki Valentin Rosier'i kadrosuna kattı. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in istatistikleri





Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında? futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Beşiktaş, 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Sporting'in Fransız sağ beki Valentin Rosier'i kadrosuna kattı. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in istatistikleri

VALENTİN ROSİER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelen Valentin Rosier, 24 yaşındadır.Beşiktaş takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur.

Valentin Rosier, futbola Rodez Aveyron'da başladı. 2015 yılında A takıma yükselen Guadeloupe asıllı sağ bek, gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2016'da Dijon'a transfer oldu.

Dijon'da 3 yıl geçiren ve 80 maça çıkan genç oyuncu, 2019/2020 sezonun başında genç futbolculara verdiği değerle bilinen ve Avrupa'ya rekor bonservislerle oyuncu satan Sporting Lizbon'a transfer oldu. Portekiz ekibinin kasasından bu transfer için 5 milyon euro çıktı.

Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan ve 14 maçta gol ya da asist üretemeyen Rosier, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Kariyerinde 118 maça çıkan Fransız oyuncu, 7 asist yaptı.

VALENTİN ROSİER KARİYERİ

Rodez AF

Valentin Rosier, Fransa Montauban doğan, Guadeloupe ve İtalyan asıllı bir furbolcudur.[1] Rosier, profesyonel futbolculuk kariyerine Fransa'nın Rodez takımında başladı.

Dijon FCO

1 Temmuz 2016 tarihinde Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu. Rosier, 31 Ocak 2017 tarihinde, Coupe de France kupasında, Bordeaux ile oynana ve 2-1 mağlubiyele tamamlanan maçta 90 dakika forma giydi ve ilk resmi maçına çıktı.

Sporting CP

27 Haziran 2019'da Rosier, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting takımına 5 milyon € ücret karşılığında ve Mama Baldé'nin Dijon'a takas edilmesi karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezonun ilk üç maçında ayak parmakları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rosier 15 Eylül'de Boavista karşı oynanan ve 1-1 berabere maçta ilk kez forma giydi.

› Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 2 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçipbir yıllık kiralık olarak Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. 2 Ekim 2020 tarihinde Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada

" Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz. „ denildi. Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 2 numaralı forma formayı tercih etti.

Millî takım kariyeri

Rosier, 2018'de Fransa U-21 takımında ilk millî formayı giydi. İlk kez 23 Mart2018 tarihinde Kazakistan ile oynana ve 3-0 kazanılan maçta forma giyerek millî oldu

VALENTİN ROSİER İSTATİSTİKLERİ