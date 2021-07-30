Valentin Rosier İstanbul'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş'ın yeniden anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeniden anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı kulüple yeniden anlaşmaya varan Valentin Rosier, İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yüzlerce taraftar tarafından İstanbul Havalimanı'nda tezahüratlarla karşılanan 24 yaşındaki oyuncu, üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş