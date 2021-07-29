Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
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Valentin Rosier, İstanbul'a geldi

Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince çiçeklerle karşılandı. Rosier için kalabalık bir taraftar grubu da havalimanında hazır bulundu.

Taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat ve sevgi gösterilerinde bulunurken, genç oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi.

Özel araçla havalimanından ayrılan Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Rosier'in İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Rosier'in üzerinde "Bırakmam Seni" tişörtü ile "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" paylaşımına yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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