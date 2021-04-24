Valentin Rosier cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmanın 37'nci dakikasında Alibec'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN