Valentin Rosier, Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valentin Rosier, Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Valentin Rosier, Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, üs solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, üs solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipten Rosier'in durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

 Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

 Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek

Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Farah Zeynep Abdullah
Spor Farah Zeynep Abdullah Hava Durumu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Hava Durumu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Valentin Rosier, Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 14:06:36. #1.12#