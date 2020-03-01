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Valencialı Maxi Gomez, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia'nın forveti Maxi Gomez, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.

01.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:36
Valencialı Maxi Gomez, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi 'nın forveti Maxi Gomez, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.

Valencia Kulübü, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Gomez'in sol ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

'i 2-1 yendikleri maçta sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Gomez'in gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gomez'in sahalara dönüşünün 6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Uruguay Milli Takımı'nda da oynayan Gomez, geçen yıl bir diğer İspanya takımı Celta Vigo'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 22 maça çıkan Gomez, 8 gol attı.

Kaynak: AA

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