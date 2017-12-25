Valencia Teknik Direktörü Trafik Kazası Geçirdi

La Liga'da aldığı üst üste iki mağlubiyetle zirve takibinde ağır yara alan Valencia'ya bir tatsız haber de teknik direktörü Marcelino'dan geldi.



Kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen Noel arasında ailesinin yanına gitmek isteyen Marcelino'nun trafikte seyir halindeyken bir yabandomuzuna çarparak kaza geçirdiği ifade edildi.



Kaza sonrası Logrono'da bir hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki teknik adamın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Valencia Kulübü de çabalarından ötürü trafik ekipleri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.



17 hafta sonucunda 34 puanı bulunan Valencia, lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.



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