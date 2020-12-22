Valencia - Sevilla ne zaman, saat kaçta başlayacak? Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Valencia - Sevilla ne zaman, saat kaçta başlayacak? Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Valencia - Sevilla ne zaman, saat kaçta başlayacak? Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı İzle! İşte detaylar

Valencia - Sevilla ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Valencia ve Sevilla 22.12.2020 Salı günü İspanya La Liga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bilyoner TV canlı yayınlıyor.

Valencia Sevilla Hangi Tarihte?

Valencia Sevilla Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Valencia Sevilla Hangi Kanalda?

Valencia - Sevilla maçını Bilyoner TV canlı olarak yayınlayacak

Valencia Sevilla Maçı Hangi Gün?

Valencia - Sevilla maçı Salı günü oynanacak

Valencia Sevilla Saat Kaçta?

Valencia - Sevilla Maçın başlama saati 19:30

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Valencia'da Gameiro ve Lato sakat olan isimler. Sevilla'da Munir'in sakatlığı var.

Valencia'nın ilk 11'i

Valencia'nın muthtemel kadrosu: Domenech, Daniel Wass, Gabriel Paulista, Guillamon, Jose Gaya, Kondogbia, Uros Racic, Manu Vallejo, Kang In, Goncalo Guedes, Maxi Gomez

Sevilla'nın ilk 11'i

Sevilla'nın muthtemel kadrosu: Bono, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Gudelj, Rakitic, Fernando, Joan Jordan, Jesus Navas, Ocampos, En Nesyri

Valencia Sürpriz Yaptı

Valencia, geçtiğimiz hafta sonu Barcelona deplasmanından sürpriz bir sonuç ile döndü. Camp Nou'da rakibi ile 2-2 berabere kalan Yarasalar, sahadan 1 puan ile ayrıldı. Bu sezon özellikle büyük takımlara karşı iyi mücadele eden bir Valencia var. Real Sociedad, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Barcelona gibi takımlara karşı puan almayı başardılar. Bu hafta içi sahasında Sevilla'yı konuk edecek Valencia'da Toni Lato ve Kevin Gameiro kadroda yer almıyor.

Sevilla İç Sahada Kazanamadı

Sevilla'nın hafta sonu iç sahada Valladolid karşısında kazanmasını bekliyordum ama maçın sonlarına doğru yedikleri golle 1 puana razı oldular. Ocampos'un penaltı golüyle öne geçen Sevilla 87. Dakikada Raul Garcia'nın golüne engel olamadı. La Liga'da son 2 iç saha maçında 5 puan kaybeden Lopetegui'nin öğrencileri son 2 deplasman maçında ise Huesca ve Getafe'yi 1-0'lık skorlar ile mağlup etti. Maç öncesinde Munir'in sakatlığı bulunuyor.