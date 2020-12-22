Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler!
Valencia ile Sevilla, İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19:30'da başlayan müsabaka Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler!
Valencia ile Sevilla, İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19:30'da başlayan müsabaka Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...
VALENCİA-SEVİLLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Valencia ile Sevilla arasındaki maç sonuçlanınca sitemizden takip edebilirsiniz...
VALENCİA-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 19:30'da başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilir.
VALENCİA-SEVİLLA MAÇI SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Valencia: Kevin Gameiro (Sakat), Jasper Cillessen (Sakat), Toni Lato (Sakat), Uros Racic (Şüpheli), Hugo Guillamon (Şüpheli)
Sevilla: Sergio Escudero (Sakat), Franco Vazquez (Diğer), Tomas Vaclik (Sakat)