Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler!
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Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler!

22.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:05
Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler!

Valencia ile Sevilla, İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19:30'da başlayan müsabaka Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler!

Valencia ile Sevilla, İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19:30'da başlayan müsabaka Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Valencia-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Valencia-Sevilla canlı izle! Valencia-Sevilla muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

VALENCİA-SEVİLLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Valencia ile Sevilla arasındaki maç sonuçlanınca sitemizden takip edebilirsiniz...

VALENCİA-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 19:30'da başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilir.

VALENCİA-SEVİLLA MAÇI SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Valencia: Kevin Gameiro (Sakat), Jasper Cillessen (Sakat), Toni Lato (Sakat), Uros Racic (Şüpheli), Hugo Guillamon (Şüpheli)

Sevilla: Sergio Escudero (Sakat), Franco Vazquez (Diğer), Tomas Vaclik (Sakat)

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