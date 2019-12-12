Valencia'nın Şampiyonlar Ligi'nde Gruptan Çıkmayı Kutluyor
2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Ajax ile Amsterdam'da gruptan çıkma mücadelesine çıkan Valencia, Rodrigo'nun tek golüyle rakibini mağlup etmeyi ve grubunu lider etmeyi başardı. Oyuncular, zaferin coşkusunu maç sonrası deplasman tribünündeki taraftarlarıyla doyasıya kutladı.
12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14
2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Ajax ile Amsterdam'da gruptan çıkma mücadelesine çıkan Valencia, Rodrigo'nun tek golüyle rakibini mağlup etmeyi ve grubunu lider etmeyi başardı. Oyuncular, zaferin coşkusunu maç sonrası deplasman tribünündeki taraftarlarıyla doyasıya kutladı.
Kaynak: Dugout
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