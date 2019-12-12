Valencia'nın 2019-20 Şampiyonlar Ligi Sezonundan En İyi Anlar

12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax, Chelsea ve Lille ile gruplarda mücadele eden Valencia, üç galibiyet iki beraberlik ve bir mağlubiyet ile 11 puan topladı ve grubunu lider bitirmeyi başardı. İşte Valencia'nın gruplarda yaşadığı zafer anları..