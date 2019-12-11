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Valencia mucizeyi gerçekleştirdi

Amsterdam Arena'da oynan maçta İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 24. dakikada Rodrigo'dan geldi.

11.12.2019 02:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 02:03
Valencia mucizeyi gerçekleştirdi

Arena'da oynan maçta İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 24. dakikada Rodrigo'dan geldi.


90+3'te yaşanan tartışmada ise Gabriel Paulista kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran , Lille'i yenen 'nin averajla önünde grup lideri olarak adını 2. tura yazdırdı.


İkinci tura kalması için beraberliğin de yettiği Ajax ise bu mağlubiyetle 10 puanda kalarak grubu 3. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.


Valencia'nın deplasmanda Chelsea'yi mağlup ettiği maçı hatırlayalım...


Kaynak: Hürriyet

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