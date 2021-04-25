Valencia'dan 2 gol

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 2 gol atarak gol sayısını ligde 9'a çıkardı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 2 gol atarak gol sayısını ligde 9'a çıkardı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia takımı adına 2 gol kaydederek galibiyette önemli bir rol oynadı. 15. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Valencia yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirirken, 45. dakikada ceza sahası içine girdiği pozisyonda yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. 45+1. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren 31 yaşındaki futbolcu bu maçta attığı 2 golle Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Valencia, 72. dakikada yerini Mame Thiam'a bıraktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı