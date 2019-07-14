Valencia CF Sezon Öncesi Eğitimi
Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.
Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.
Kaynak: Dugout
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