Valencia CF Sezon Öncesi Eğitimi

Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.

Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.

Kaynak: Dugout

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