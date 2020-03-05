Haberler » Spor » Valencia CF, Alavés Maçına Hazırlanıyor - Spor

Valencia CF, Alavés Maçına Hazırlanıyor

La Liga 27. hafta mücadelesinde Alavés ile karşılaşacak Valencia'da hazırlıklar devam ediyor. Ligde UEFA Europa League elemeleri için kritik sırada bulunan Valencia için maçta alınacak 3 puan büyük önem arz ediyor.

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

27. hafta mücadelesinde Alavés ile karşılaşacak 'da hazırlıklar devam ediyor. Ligde UEFA Europa League elemeleri için kritik sırada bulunan Valencia için maçta alınacak 3 puan büyük önem arz ediyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler