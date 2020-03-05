Valencia CF, Alavés Maçına Hazırlanıyor

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

La Liga 27. hafta mücadelesinde Alavés ile karşılaşacak Valencia'da hazırlıklar devam ediyor. Ligde UEFA Europa League elemeleri için kritik sırada bulunan Valencia için maçta alınacak 3 puan büyük önem arz ediyor.