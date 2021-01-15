Valencia Basket - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Valencia Basket - Kızılyıldız mücadelesi olacak. Peki Valencia Basket - Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Valencia Basket - Kızılyıldız saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Valencia Basket - Kızılyıldız basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Valencia Basket - Kızılyıldız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
VALENCİA BASKET - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Valencia Basket - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı 15 Ocak Cuma günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.
VALENCİA BASKET - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Valencia Basket - Kızılyıldız THY Euroleague maçı Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
VALENCİA BASKET - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Pabellón Municipal Fuente San Luis Salonu, Valencia'da oynanacak.