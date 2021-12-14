Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanması planlanan Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanması planlanan Valencia Basket- Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İspanyol temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7. hafta maçının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, maçın tarihinin yeniden planlanması için iki takımla görüşüleceği ve en iyi seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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