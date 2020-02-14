Valencia, Atletico'ya Hazır
La Liga'nın 24. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip Valencia, son 3 iç saha maçında kalesinde gol görmedi. Atletico Madrid ise son 4 deplasman maçının 3'ünde gol atamadı.
14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:20
La Liga'nın 24. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip Valencia, son 3 iç saha maçında kalesinde gol görmedi. Atletico Madrid ise son 4 deplasman maçının 3'ünde gol atamadı.
Kaynak: Dugout
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