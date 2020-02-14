Haberler » Spor » Valencia, Atletico'ya Hazır - Spor

Valencia, Atletico'ya Hazır

La Liga'nın 24. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip Valencia, son 3 iç saha maçında kalesinde gol görmedi. Atletico Madrid ise son 4 deplasman maçının 3'ünde gol atamadı.

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:20

'nın 24. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip Valencia, son 3 iç saha maçında kalesinde gol görmedi. Atletico Madrid ise son 4 deplasman maçının 3'ünde gol atamadı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler