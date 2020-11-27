Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
İspanya La Liga maçlarında bu hafta Valencia ile Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor! Ligin heyecanlı karşılaşmasının detaylarını sizler için derledik. Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı saat kaçta? Valencia Atletico Madrid maçı hangi gün?
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Smart Spor HD Web , D-Smart 77, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
VALENCIA ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Valencia ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, D Smart Youtube , S Sport Plus , Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
VALENCİA ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN?
Valencia-Atletico Madrid Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
VALENCİA ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Valencia-Atletico Madrid Maçı 18:15'de başlayacak.
VALENCİA ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Valencia ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La LigaMaçı Mestalla Stadyumu, Valencia'da oynanacak.