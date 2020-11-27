Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

İspanya La Liga maçlarında bu hafta Valencia ile Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor! Ligin heyecanlı karşılaşmasının detaylarını sizler için derledik. Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı saat kaçta? Valencia Atletico Madrid maçı hangi gün?