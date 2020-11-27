Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
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Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

27.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:15
Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

İspanya La Liga maçlarında bu hafta Valencia ile Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor! Ligin heyecanlı karşılaşmasının detaylarını sizler için derledik. Valencia - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Atletico Madrid maçı saat kaçta? Valencia Atletico Madrid maçı hangi gün?

Valencia - Atletico Madrid, İspanya La Liga maç detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

D SMART CANLI İZLEME BİLGİLERİ

D Smart Youtube Canlı İzle

D Smart Youtube , Web , Youtube Şifresiz, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S SPORT CANLI İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

Spor Smart , D-Smart 77, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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Smart Spor HD Web , D-Smart 77, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

VALENCIA ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, D Smart Youtube , S Sport Plus , Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

VALENCİA ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN?

Valencia-Atletico Madrid Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

VALENCİA ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia-Atletico Madrid Maçı 18:15'de başlayacak.

VALENCİA ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Valencia ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La LigaMaçı Mestalla Stadyumu, Valencia'da oynanacak.

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