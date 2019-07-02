Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı

İspanya'nın Valencia Basket takımı, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Brock Motum ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralyalı oyuncunun 30 Haziran 2021'e kadar kendisini Valencia Basket'e bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Valencia Basket'in bu sezonki ilk transferi olan 28 yaşındaki oyuncu, 2 sezon Anadolu Efes forması giymişti.

Kaynak: AA