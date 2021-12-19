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Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 eksik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasında oynana derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon yaşayan Marcel Tisserand derbide forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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