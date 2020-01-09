Valencia 1-3 Real Madrid Maç Özeti

09.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:19

2019 İspanya Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi. Real Madrid rakibini 3-1'le geçerken goller Kroos, Isco ve Modric'ten geldi. Dani Parejo, 90+2'deki penalti goluyle skoru belirledi.