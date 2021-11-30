Vale, Kış Olimpiyatları Sonrasında Demir Cevheri Fiyatlarının Yükselmesi Beklentisinde

Vale madencilik firması, (Vale, Rio de Janeiro-Brezilya merkezli çok uluslu madencilik firması olup yerkürenin en büyük demir cevheri ve nikel üreticisidir. Firma ayrıca yerkürenin başlıca lojistik firmalarındandır. Ç. N. ) Çin'de gelecek yıl Şubat ayında yapılması planlanan Kış Olimpiyatları sonrasında Pekin yönetiminin büyük olasılıkla daha çok sayıda çelik üreticisinin üretim kapasitelerini yeniden artırmalarına izin verecek olması beklentisiyle demir cevheri fiyatlarının yükseleceğini düşünüyor.

Çin yönetimi, sözkonusu spor etkinliği öncesinde hava kirliliğini azaltmak amacıyla çelik sektörü de içerisinde olmak üzere çeşitli sektörlerde üretim yapan fabrikalardan üretimi kısmalarını istiyor.

Firmanın Strateji ve İş Dönüşümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Luciano Siani New York Menkul Kıymetler Borsası'nda Pazartesi günü (29/11/2021) yatırımcılarla yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, oyunların sona ermesi sonrasında Çin'deki endüstriyel çalışmaların hızlanmasını, hızlanmanın da demir cevheri fiyatlarını yükseltmesini beklediğini belirtti.

Diğer yandan Siani büyük bir fiyat artışı beklemezken bir ton çelik hammaddesinin fiyatının olasılıkla 90 ABD Doları ile 120 ya da 130 ABD Doları arasında kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

SteelHome danışmanlık firması tarafından derlenen bilgilere göre Çin'e teslim edilecek %62 oranında demir içeren demir cevherinin spot fiyatı Pazartesi günü (29/11/2021) ton başına 3 ABD Doları yükselerek 105 ABD Doları'na çıktı.

Demir cevheri fiyatları, Mayıs ayında ulaştığı ton başına 230 ABD Doları'nın üzerindeki doruk noktasından geriye keskin bir biçimde düşmekteydi.

Siani ayrıca firmanın kömür ile ana metaller gibi diğer madencilik ürünlerinden sorumlu olan birkaç iş biriminin geleceği konusunda da konuştu.

Başkan yardımcısı, kömürden sorumlu birimin satışıyla ilgili görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu ve olasılıkla gelecek yılın başında bir duyuru yapılacağı bilgisini verdi.

Firma yöneticisi Siani, ana metallerden sorumlu birim ile ilgili olarak ise, firmasının sözkonusu birimi firmanın diğer birimlerinden daha bağımsız duruma getirmek için çalışmakta olduğunu ve eğer Vale firması bu yolda devam etmeye karar verirse ana metallerden sorumlu birimi de elden çıkarma seçeneğine sahip olabileceğini dile getirdi.

Ne var ki Siani, ana metallerle ilgili olarak 2023 yılından önce karar alınmayacağını açıkladı.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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