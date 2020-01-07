VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI

07.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:27

KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Mahkeme heyeti, İstanbul Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte müşteki avukatı, sanıklar ve tanıklar ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava kapsamında olayın meydana geldiği Caddebostan'daki restorana giderek, restoranda ve restoranın bulunduğu sokakta olayın meydana gelişine ilişkin keşif yaptı. Mahkemenin talebi ile İstanbul Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de bilirkişi sıfatı ile incelemeye katılarak keşfi kayıt altına aldı. Olayda yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın yakınları ve yakınlarının avukatları ile sanıklar ve tanıklar keşifte hazır bulundu.

Dosya kapsamında bir süre tutuklu kalan sanık Hakan Ekşi de keşif yerine gelerek olay anını mahkeme heyetine anlattı. Diğer sanıklar ve bazı tanıklar da olay yerine olay gününü anlattılar. Heyet, yaklaşık bir saat süren keşfin ardından olay yerinden ayrıldı.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor. laydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlayın meydana geldiği sokaktan güvenlik önlemi ve genel görüntüOlayın meydana geldiği restoranın içi, önü ve sokağında keşif çalışmasına ilişkin görüntüSanık Hakan Ekşi'nin olay anını mahkeme başkanı Dursun Kaya'ya anlatmasına ilişkin görüntüBazı sanıklar ve tanıkların keşif sırasındaki görüntüleriMüştekilerin avukatı Cesim Parlak'ın kısa açıklaması

Kaynak: DHA

- İstanbul