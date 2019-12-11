'Vale cinayeti' davasında keşif kararı

11.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:30

Kadıköy'de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin 1'i firari 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, olay yerinde bilirkişi heyetiyle birlikte keşif yapılmasına karar verdi.



Kadıköy'de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın altınca celsesi görüldü. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Ekşi ve avukatları katıldı. Salonda, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşteki avukatı Cesim Parlak da hazır bulundu.



Firari sanık yakalanamadı



Mahkeme başkanı, sanık Mehmet Halim Toprak hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilemediğini belirtti.



Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Cesim Parlak, olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Sanık Hakan Ekşi'nin avukatı Yusuf Savaş Aydın ise, "Keşif hususunda takdiri mahkemeye bırakıyoruz. Tanıkların dinlenmesini ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Müvekkilim 2 celsedir adli kontrol hükümlerine uymaktadır, mahkemenize bilgi vermektedir" dedi. Sanık Hakan Ekşi ise avukatının beyanına katıldığını söyleyerek, "Adli kontrol hükümlerine uyuyorum. Verilecek kararlara razıyım" diye konuştu.



Olay yerinde keşif yapılacak



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde heyetle birlikte keşif yapılmasına ve resen seçilecek bilirkişi heyetinin görevlendirilmesine karar verdi. Firari sanık Mehmet Halim Toprak hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ateş eden firari sanık Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, sanık Hakan Ekşi'nin "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



Olaydan sonra açığa alınan emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu'nun ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA