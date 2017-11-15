Valbuena Yerine İki Aday
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayacak oyuncunun yerine iki isim forma şansı bekliyor.
Süper Lig'in 12.haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlığı sebebiyle bu maçta oynayamayacak Mathieu Valbuena'nın yerine kimin forma giyeceği merak konusu.
Alper Potuk'un Osmanlıspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi üzerine teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde öne çıkan iki isim var.
Adaylardan ilki, sakatlığını atlatarak milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici. Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce antrenmanda sakatlanan Ekici son 4 lig maçında forma giyemedi. Yaşadığı sakatlıklardan ötürü bu sezon sadece 183 dakika sahada kalabilen milli futbolcu henüz skor katkısı yapamadı.
Aykut Kocaman'dan forma bekleyen bir diğer isimse, eski takımına karşı sahaya çıkmak isteyen Aatıf Chahechouhe. Milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalarını Samandıra'da sürdüren ve U21 takımıyla oynanan antrenman maçında iki gol atan Faslı futbolcu, son olarak Galatasaray maçının duraklama dakikalarında oyuna girmişti. Bu sezon 190 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu da henüz skora katkı yapabilmiş değil.
Teknik ekip bu seçeneklerin yanı sıra Valbuena'nın sakatlığından doğan boşluğu Soldado ve Janssen'in aynı anda sahada olduğu çift santrforlu sistemle de doldurabilir.
Aykut Kocaman milli takımlardan dönen oyuncuların katılımıyla yapacağı taktik antrenmanlarda denemelerde bulunacak.
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