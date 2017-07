Valbuena yayla havasına ve tesislere hayran kaldı



Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını yaptı



Minik bir taraftar tribünden düşerek korkuttu



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Topuk Yaylası'nda ilk çalışmasını yaptı.



27 Haziran'da Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara ve sağlık kontrollerine başlayan sarı-lacivertliler bugünden itibaren Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde 8 Temmuz'a kadar çalışacak. Fenerbahçe ilk kamp dönemini 8 Temmuz'daki Romanya'nın Juventus Bükreş ekibi ile Düzce Stadı'nda oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak.



VALBUENA ŞAŞKIN !..



Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerine hayran kaldığını ve tesisleri çok beğendiğini ifade eden Mathieu Valbuena'nın Topuk Yaylası'na gelir gelmez takım arkadaşlarına burası hakkında sorular sorduğu öğrenildi. Bilgiler edinen Fransız futbolcu dünyanın bir çok yerinde kamp yaptığını, buranın lige hazırlanmak için çok ideal olduğunu ve yayla havası ile tesisleri çok beğendiğini dile getirdi.



ÖNCE MİNYATÜR KALE, SONRA ÇİFT KALE VE EN SON YARI SAHADA HIZLI OYUN OYNANDI



Antrenman öncesi teknik direktör Aykut Kocaman futbolculara kamp süreci ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra dayanıklılık artırıcı istasyon hareketleri ile başlayan çalışma, minyatür kalede top kontrolü ve hızlı paslaşmaya dayalı maç ile devam etti. Ani değişen atak yönleri, dar alanda hızlı paslaşma ile kaleye gitme ve karşı takımın da bunlara engel olup topa sahip olma çalışmaları hırslı geçti. Kısa bir süre çift kale maça geçildi. Bu çalışma tamamlanınca saha daraltılarak yarı sahada maç oynandı. Yeleklerle ayrılan iki takımın hedefi yine topa hakim olmak, hızlı oyun çevirmek ve en kısa sürede kaleye gitmek oldu.



MİLLİ OYUNCULARDAN OZAN VE ŞENER TAKIMA ERKEN KATILDI



Milli futbolcular 3 Temmuz akşamı kampa katılıp 4 Temmuz'da ilk çalışmalarını yapacak. Ancak Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan erken gelerek bir an önce çalışmalara başlayıp erken form tutmak istediler.



VAN PERSİE VE DİRAR SALONDA ÇALIŞTI



Topuk Yaylası'na takım ile gelen futbolculardan Van Persie ile Dirar'ın salonda çalıştıkları öğrenildi. Sarı - lacivertli takım Topuk Yaylası'nda sabah ve akşam günde çift idman yapacak.



AYKUT KOCAMAN TAKIMI YUKARIDAN GÖZLÜYOR



Bu arada Robotic System ile oyuncuların her yönünü analiz ettiren Aykut Kocaman, Drone ile görüntü de aldırıyor. Yukarıdan çekilen ve bölge bölge görüntü aldırılan sistemin görsellerini Kocaman, odasına geçtikten sonra detaylı izleyecek. Yardımcıları ile beraber yakın plan görüntülerle tespitlerde bulunacak olan Aykut Kocaman gerek duyduğu futbolculara bireysel ekstra çalışmalar yaptıracak.



TRİBÜNDEN TARAFTAR DÜŞTÜ



Bu arada Fenerbahçe'nin ilk idmanında şanssızlık yaşandı.



Saha kenarında bulunan portatif tribünde yer alan bir minik taraftar yere düştü. 4 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun tribünden düşmesi korku yarattı. Yüksekliğin 2-3 m kadar olması ve düştüğü yerin çim olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı. Hazır bekleyen ambulansa getirilen minik taraftar kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından da muayene edildi. Kunduracıoğlu tedbir amaçlı 4 yaşındaki çocuğun düştüğü kolunu kontrol edip, çeşitli kontrollerinin ardından önemli bir sağlık sorunu olmadığına karar verdi. Ambulanstan indirilen çocuk ailesi ile birlikte bir süre daha idmanı izleyip evine gitti.



AYKUT HOCA BURAYA YUMRUK HAVAYA !..



Antrenman bitiminde taraftarlar ısrarla Aykut Kocaman'ı tribünlere çağırdılar. Taraftarları kırmayan Kocaman yanlarına giderek onları selamladı. Fotoğraf çektiren ve imza dağıtan Kocaman'a Sen bizim Kocaman gururumuzsun tezahüratı yapıldı.