Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum
Fenerbahçe'de sezonun tartışılan ismi Valbuena, Fransız gazetecilerin "Geri dönüş var mı?" sorusuna, "İstanbul güzel bir şehir, kendimi orada iyi hissediyorum" cevabını verdi.
Sezon boyunca Fenerbahçe'den en çok tartışılan isimlerden olan Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'da özel bir etkinliğe katıldı ve geleceğiyle alakalı flaş bir açıklama yaptı.
Valbuena, futbola başladığı Blanquefort'ta bir saha açılışına katıldı ve ismi burada stada verildi. Bordeaux altyapısında futbola başlaması ve geçtiğimiz aylarda adının Fransız kulüplerle adının geçmesi sonrası Valbuena'ya geleceğiyle alakalı sorular soruldu.
"İSTANBUL GÜZEL ŞEHİR"
Saha açılışı esnasında gazetecilerin, "Fransa'ya geri dönüyor musun" sorusuna ilginç bir cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "Böyle bir durum yok. İstanbul güzel bir şehir, İstanbul'da kendimi iyi hissediyorum" dedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (6)
-
ekmek elden su gölden. oynasada alıyo parasını oynamasada. adam niye gitsinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
He he babayiğit boyu poşu iyi iyi yerindeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BELEŞE YAŞAMAK VARKEN NE YAPSIN FRANSAYICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Adam malmı dönsün, eşşek yüküyle para kazanıyor yattığı yerden. Sorduklarında da istanbul güzel şehir, tabi güzel şehir olacak bende senin kadar kazansam somalide güzel olur. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
uzn boyu var ama baskete değildeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır