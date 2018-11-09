Fenerbahçeli Valbuena, Avrupa Liginde Haftanın Futbolcusuna Aday
Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena, Anderlecht'i 2-0 yendikleri maçın ardından Avrupa Liginde haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.
UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 34 yaşındaki Valbuena'ya da yer verildi.
D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta Valbuena, birer gol ve asistle skora doğrudan katkı sağlamıştı. Diğer adaylar arasında, Salzburg'dan Takumi Minamino, Olympiakos'tan Kostas Fortunis ve Eintracht Frankfurt'tan Mijat Gacinovic yer aldı.
Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (7)
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Aman dikkat edin de Barcelona kapmasın.Messi de sakat vallahi böyle bir yıldız oyuncuyu bırakmazlarCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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vurun banaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu adama haksızlık yaptılar inşallah bundan sonrasında hakkını yemezler şu anda bu adamın kalitesinde kesinlikle futbolcu yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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o kadar iii ki liğde 15 sırada bu yüzden hahahahahaCevap Yaz 2 12 Yayından KaldırKEKLİKLER ÖLMEZ : Yürrrüüüüüü 6:0sarayTüm 7 yorumu okumak için tıklayın7 Yayından Kaldır