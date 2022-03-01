Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna'da Vakum bombası kullandığını açıklarken, iki uluslararası insani yardım kuruluşu da Rus askeri güçlerinin sivil alanlarda yasaklanan misket bombalarını kullandığını iddia etti. Peki, Vakum bombası nedir? Vakum bombası özellikleri nelerdir?

VAKUM BOMBASI NEDİR?

Termobarik silah olarak da adlandırılan bir vakum bombası, güçlü, yüksek sıcaklıkta patlamalar yaratmak için oksijen alarak çalışır. Sivil bir ortamda kullanılırsa, böyle bir saldırı bir savaş suçu oluşturabilir.

Vakum bombası, yakıt hava patlayıcısı ve termobarik silah olarak bilinir. Vakum bombası geleneksel bir patlayıcıdan daha uzun sürebilir ve insan vücutlarını buharlaştırabilir. Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

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