Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı! Türkye'de koronavirüs görülmesinin ardından cemaatle namaz kılma konusu tartışılmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakit namazlarında cemaat yapılacak mı, Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz kılınıyor mu sorularının cevaplarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vatandaşların koronavirüs nedeniyle son günlerde merak ettiği vakit namazlarında cemaat yapılacak mı, cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz kılınıyor mu gibi soruların yanıtlarını açıkladı. Peki vakit namazlarında cemaat yapılacak mı, Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz kılınıyor mu?

CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor. İslam dininin insan sağlığına her zaman önem verdiğini vurgulayan Erbaş, salgın riski ortadan kalkana dek camilerde ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmayacağını söyledi.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar Cuma namazı başta olmak üzere tüm cami ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmasına ara verildiğini söyledi. Camiler, bireysel ibadet yapmak isteyenlere açık olacak, toplu şekilde ibadet etmek isteyenlere müsaade edilmeyecek.

VAKİT NAMAZLARINDA CEMAAT YAPILACAK MI?

Erbaş açıklamasında, "Peygamber efendimiz 'Bir yerde veba hastalığı varsa oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba varsa oradan uzaklaşın' demiştir. Efendimiz burada salgına karşı alınması gereken tedbirin gereğini vurgulamıştır.

Bu meyamda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda, namazların evlerde kılınmasının uygulamalarının varlığı da bilinmektedir." dedi.

CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINMASINA ARA VERİLDİ

Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine karar verilmiştir.

Camilerin münferiden (Bireysel olarak, tek başına) namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."