Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek
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Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek

Sivas'ta 1997 yılında kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı bir ilki gerçekleştirerek BAL'da Sivas'ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneğine 10 bin Lira destek verdi.

Sivas'ta 1997 yılında kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı bir ilki gerçekleştirerek BAL'da Sivas'ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneğine 10 bin Lira destek verdi.

Sivas'ta sportif ve kültürel faaliyetlere destek vermek amacıyla kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı spora olan desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Vakıf kentte bir ilki yaparak ilk kez Bölgesel Amatör Liginde(BAL) sahaya çıkacak amatör bir kulübe destek verdi. Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas'ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneğine 10 bin Lira maddi destekte bulundu. Vakıf Başkanı Bahattin Eren düzenlenen etkinlikle 10 bin Liralık çeki Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü başkanı Muzaffer Işıklar'a teslim etti. Etkinliğe Vakfın yönetim kurulu üyeleri ve .. katıldı.

10 bin Lira destekte bulundular

Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Bahattin Eren burada yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu arkadaşlarımızın özverili fikirleriyle almış olduğumuz bir karar doğrultusunda bundan böyle ilimizi bölgesel, ulusal ve uluslararası spor branşlarında temsil edecek amatör sporcu ve kulüplere başarılarında katkı sunmak amacıyla maddi destekte bulunma kararı alınmıştır. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bölgesel amatör liginde Sivas'ımızı temsil edecek Abdulvahabi Spor Kulübü derneğine çam sakızı çoban armağanı biraz olsun ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla bütçemiz oranında arkadaşlarımızın da önerileriyle 10 bin Lira gibi bir yardımda bulunmak için bu etkinliğimizi düzenledik. ve aynı zamanda da kulübümüzün başarısını kutlamak için buradayız. Burada şunu da belirtmede fayda görüyorum. Bu etkinliğimiz inşallah Sivas'ta ki duyarlı olan Sivil Toplum Kuruluşlarına da örnek olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneği Başkanı Muzaffer Işıklar ise, "Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı sağ olsunlar bize destek oldular. Bu bir gençlik kulübüdür. Hiç bir dayanağımız yok. Sayın Valimiz olmasaydı zaten bu kulübü kapatacaktık. Bize yardım eden herkese minnettarız. Çok sağ olun" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Zeki Ekici'de verilen destekten dolayı amatör spor klüleri adına vakfa teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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