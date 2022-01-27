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Vakıftan 97 bin liralık eğitim yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Vakıftan 97 bin liralık eğitim yardımı

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şartlı eğitim yardımı kapsamında 926 öğrenciye 97 bin 130 lira maddi destek verdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şartlı eğitim yardımı kapsamında 926 öğrenciye 97 bin 130 lira maddi destek verdi.

Düzce'de öğrencilere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı maddi destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda şartlı eğitim yardımı kapsamında Ocak ayında 926 öğrenciye maddi destek verildi. Maddi desteği hak eden öğrencilere toplam 97 bin 130 lira ödeme yapıldı. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden TC kimlik numaraları ile alabiliyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Düzce, Yerel, Haber

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