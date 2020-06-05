Vakıflı köyünde, Türkiye'nin ilk Ermeni müzesi kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vakıflı köyünde, Türkiye'nin ilk Ermeni müzesi kuruldu

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Ermeni köyü olan Vakıflı'da, ülkenin ilk Ermeni müzesi kuruldu.

Vakıflı köyünde, Türkiye'nin ilk Ermeni müzesi kuruldu
05.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:25
HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Ermeni köyü olan Vakıflı'da, ülkenin ilk Ermeni müzesi kuruldu. Müzede, Ermeni kültürünün yanı sıra farklı kültürler de tanıtılıyor. Musadağ Müzesi'nin kurulması için uzun süredir çalıştıklarını belirten Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, "Bu müze sadece Ermeni kültüründen değil, Anadolu'da kardeşçe yaşayan tüm halkların kültüründen izler taşıyor" dedi.

Türkiye'de yüzlerce yıl Ermenilere ev sahipliği yapmış ve hala varlığını koruyan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyü, özellikle kültürel özelliklerini bünyesinde barındırması ve yaşatmasıyla tanınıyor. Musa Dağı eteklerindeki Hıdırbey Vadisi'nin doğal devamı niteliğinde, Akdeniz'i tepeden seyreden ve Yayladağı- Suriye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Vakıflı köyü, özellikle kültürel özelliklerini hala bünyesinde barındırması ve yaşatmasıyla tanınıyor. Ermeni kültürüne ait bir yaşamın sürdüğü köyde, Anadolu'da yaşamış tüm halkların kültürel esintilerinin olduğunu kaydeden Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, yapılan Musadağ Müzesi'nin sadece Ermeni halkının kültürünü değil, Anadolu'daki tüm halkların kültüründen harmanlanmış bir yapıyı temsil ettiğini söyledi. Bu topraklarda var edilen ortak bir kültür olduğuna dikkat çeken Çapar, birçok ülkenin bu tür değerlere ulaşmak adına yoğun çalışmalar yaptığını ama Türkiye'de kültüre ve tarihe dair birçok eserin ulaşılabilir olduğunu bunun değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

'KÜLTÜRÜ ANLATAN BİR KISA FİLM GİBİ'Uzun süredir eşi Gazeteci Lora Çapar ile birlikte kültür müzesi projesini tamamlamak için çalıştıklarını belirten Cem Çapar, projede kendilerine destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve birçok yetkiliye teşekkür etti. Tamamı köy halkından gelen eşyalarla kurulan müzeyi; Vakıflı köyünün dilini, dinini, yemeklerini kısacası bu kültürü anlatan bir kısa filme benzettiğini belirten Çapar, "Bunun için köy halkına özel bir teşekkür gerekir. Neyse ki şimdi sona geldik. Koronavirüs salgınından dolayı açılış yapmadık. Normalleşme sürecine girdiğimiz için artık müzemizi ziyaretçilere açmış bulunuyoruz. İleride de resmi açılışımızı yapacağız" diye konuştu.'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ'Türkiye'nin kurulduğu toprakların çok değerli olduğunu söyleyen Çapar, yapılan bu tür çalışmaların birlik ve bütünlüğü pekiştireceğini belirtti. Anadolu tarihinin ilklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Çapar, şunları söyledi: "Yazının bulunduğu, paranın icat edildiği, ilk ibadethanelerin kurulduğu topraklarda yaşıyoruz. Biz bu değerlerimize sahip çıkmazsak başkaları gelir sahip çıkmaya çalışır. Anadolu halkları olarak bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gücümüzü tarihe dayandırırsak daha da güçleniriz. Bu müze de sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biridir."

Musa Dağı Ermeni Müzesi'nde yöresel kıyafetler, tarihi eşyalar, takılar sergileniyor ve ekranlardan geleneklere ait görüntüler yayınlanıyor.


- Hatay

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Engin Altay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Vakıflı köyünde, Türkiye'nin ilk Ermeni müzesi kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:25:58. #1.14#
title