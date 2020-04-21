Vakıflardan, Ramazan ayı öncesi kuru gıda yardımı
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Amasya, Tokat, Güncel

Vakıflardan, Ramazan ayı öncesi kuru gıda yardımı

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı öncesinde kuru gıda yardımı yapıldı.

21.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:29
Vakıflardan, Ramazan ayı öncesi kuru gıda yardımı

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı öncesinde kuru gıda yardımı yapıldı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Tokat, Amasya ve Çorum illerinde bulunan Gülbahar Hatun Vakfı, Pir Ahmet Bey bin Mehmet Bey Vakfı, Köprülü Mehmet Paşa Vakfı ve Firuz Ağa Vakıflarının hayır şartı yerine getiriliyor. Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, her ay kesintisiz belirlenen ihtiyaç sahiplerinin kapılarına gidilerek yapılmakta olduğunu söyledi. Kılınç, Ramazan ayı öncesinde de yardımların devam ettiğini ifade ederek, "559 aileye kuru gıda kolisi yardımı ulaştırıldı. 126 kişiye aylık 914 TL maaş ödemesi, 566 öğrenciye ise burs vermekteyiz. Yüzyıllar sonrasında bile kadim vakıflar, hayır şartları ile fakir, guraba, öksüz ve yetimin imdadına yetişmektedir" dedi.

Müdür Kılınç, Ramazan ayı öncesi gıda kolilerinin dağıtımının Covıd 19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapıldığını sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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