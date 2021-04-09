Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkan ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 tır dolusu ramazan yardımı gönderdi.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkan ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 tır dolusu ramazan yardımı gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2014'ten beri ecdat vakıflarının hayır şartları amacıyla yapılan yardımlar bu ramazanda da devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan 20 bin kuru gıda kolisi Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve bu yıl ilk kez talepte bulunan Karadağ ile KKTC'ye 20 tır ile yola çıktı.

Kolilerde temel gıdaların yanı sıra hurma ve kuru üzüm de yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesinin organize ettiği çalışmada, kuru gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı Genel Müdürlük adına, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü, Kosova İslam Birliği, Kuzey Makedonya İslam Birliği, Karadağ İslam Birliğince gerçekleştirilecek.

"59 binden fazla vakıf adına bu ikram paketiyle evinize misafir oluyoruz"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un kaleme aldığı bir mektup da yardım paketleriyle ihtiyaç sahiplerine iletiliyor.

"Değerli kardeşim" hitabıyla başlayan mektupta Ersoy, vakıfların; ortak coğrafyada imar, inşa ve ihya faaliyetlerini ifa ettiği gibi, "Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü" düsturuyla bütün mahlukata şefkat ve merhametin zirve hizmetlerini sunmuş bir müessese olduğunu belirtti.

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile sizlere ulaştırdığımız bu ikram, Osmanlı bakiyesi topraklarımızda kurulmuş olan vakıflarımızın emaneti Fatih Sultan Mehmet'ten, Gazi Hüsrev'e, Ferhad Paşa'dan Derviş Paşa'ya Osmanlı topraklarında malını mülkünü, kendine ait olanı vakfetmiş onlarca hayırsever ecdadın günümüze emanet ettiği hayırlı iştir." ifadesini kullandı.

Genel Müdür Ersoy mektupta şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak temsil ettikleri 59 binden fazla vakıf adına bu ikram paketiyle evinize misafir oluyor ve biliyoruz ki gönül coğrafyamızda gideceğimiz çok yol, saracağımız çok yara, dokunacağımız çok yürek var. Bu hislerle sizlere kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Vakıf kurucuları adına üzerimize düşen bu büyük mesuliyeti gerçekleştirmekten onur duyuyor, Ramazanınızı tebrik ediyor; hep birlikte sağlık, sıhhat ve afiyetle daha çok bayramlara erişmeyi niyaz ediyoruz."

Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz Dilan Çıtak
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:24:00. #1.16#
title