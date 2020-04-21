Vakıflar yardımda hız kesmiyor - KONYA Konya, Karaman ve Aksaray'da yılda 2 bin ihtiyaç sahibine düzenli olarak yardım eli uzatan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya, Karaman ve Aksaray'da yılda 2 bin ihtiyaç sahibine düzenli olarak yardım eli uzatan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, kentin çeşitli noktalarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine, gıda ürünleri içeren yardım kolisi dağıtımına katıldı.

İhtiyaç sahibi aileler, desteklerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Osmanlı, vakıfların her dönem önemli işlevlere sahip olduğunu, ülkenin geçtiği her zorlu süreçte en ön safta hizmet ettiğini söyledi.

Vakıfların hem ihtiyaç sahiplerini tespit etme hem de gereksinimlerini karşılama çalışması yürüttüğünü dile getiren Osmanlı, "Vakıf, önemli bir medeniyet ürünüdür. Kuruluş gayeleri, yoksula, ihtiyaç sahibine, engelli vatandaşlara yardımda bulunmak, öğrencilerimize burs vermektir. 450 tanesi Selçuklu döneminde kurularak Osmanlı'ya ve günümüze kadar gelen, 200'ü de Cumhuriyet dönemimizle kurulan yaklaşık 650 vakfımız, yıl içinde sürekli olarak vatandaşın yanında ve yardımcı olmaktadır." dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Konya, Karaman ve Aksaray'da yaklaşık 2 bin vatandaşa yıl içinde düzenli olarak yardımda bulunduklarını aktaran Osmanlı, "Kovid-19'la mücadele sürecinde de arkadaşlarımız her gün mütemadiyen bu hizmetleri yerine getirirken biz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Elimizden geldiğince bu zor süreçte vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Kovid-19 bizim yardımlarımızı sekteye uğratmadı diyebiliriz. Ekiplerimiz 2 bin adrese hızlı bir şekilde ulaşıyor, gerekli tedbirleri alarak ve sosyal mesafeyi koruyarak yardımları ulaştırıyor." ifadesini kullandı.

Osmanlı'nın yardım kolisi verdiği vatandaşlardan 41 yaşındaki Hasret Yazıcı ise "4 çocuğumu kendim büyütmeye çalışıyorum. Destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA