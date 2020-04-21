Vakıflar, ramazan öncesi de ihtiyaç sahiplerinin sofrasını süsledi Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, geleneksel yardımlarını ramazan öncesi de sürdürerek, 2 bin 650 ihtiyaç sahibine ulaştı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, geleneksel yardımlarını ramazan öncesi de sürdürerek, 2 bin 650 ihtiyaç sahibine ulaştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan öncesinde gönderilen gıda yardımlarının dağıtımı başladı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Şanlıurfa ve Adıyaman'da 2 bin 650 ihtiyaç sahibinin kapısını çaldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik yıl boyu çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Bu ayki yardımları da yaklaşan ramazan öncesi dağıtmayı planladıklarını vurgulayan Palalı, her ay 164 kişiye muhtaç aylığı, 375 öğrenciye burs, 2 bin 650 kişiye de kuru gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Yardımların 15 çeşit gıdadan oluştuğunu anlatan Palalı, "Mercimek, makarna, yağ, çay, şeker gibi temel gıdalar var. Ailedeki kişi sayısına göre yardım yapılıyor. Tıpkı 5 asır önce olduğu gibi bugün de sağlığa, sosyal yardıma, kültüre, eğitime ve daha pek çok alana destek için el uzatıyoruz. Amacımız hayatın her alanına vakıf ruhunu ve bilincini aşılamaktır. Vakıf geleneğinin gelecek nesillerde de aynı inanç ve azimle devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA