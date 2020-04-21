Vakıflar, ramazan öncesi 4 ilde 5 bin 500 kişinin yüzünü güldürecek Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan öncesinde 4 ilde 5 bin 500 kişiye gıda yardımı yapıyor.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan öncesinde 4 ilde 5 bin 500 kişiye gıda yardımı yapıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan öncesinde gönderilen gıda yardımları, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı 4 ilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Her ay 339 kişiye muhtaç aylığı, bin 25 öğrenciye burs, 5 bin 500 kişiye de kuru gıda yardımı yaptıklarını belirten Evsen, gıda yardımlarının dağıtımına ilişkin PTT ile anlaştıklarını, gelen kolilerin görevliler tarafından adreslere teslim edildiğini bildirdi.

Evsen, ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için gıda yardımlarının dağıtımına başladıklarını ifade etti.

Yardımların 15 çeşit gıdadan oluştuğunu anlatan Evsen, şunları kaydetti:

"Mercimek, makarna, yağ, çay, şeker gibi temel gıdalar var. Ailedeki kişi sayısına göre yardım yapılıyor. Yardımları ailelere evlerinde teslim ediyoruz. Ecdadımız tarihte birçok vakıf kurmuş. Diyarbakır'da da birçok vakıf var. İçerisinde mazbut vakıflar var. Biz genellikle bu yardımların hepsini bu mazbut vakıfların hayır şartları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarıyla yaptığımız değerlendirmeyle muhtaç aileleri tespit ediyoruz. Onlarla koordineli şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: AA