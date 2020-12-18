Vakıflar Müdürlüğüne ait işyerlerinde zam yapılmayacak

MALATYA (İHA) – MHP'li Mehmet Fendoğlu'nun mecliste gündeme getirdiği Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait işyerlerine zam yapıldığı konusu üzerine söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan vakıf kiracıları için kira artışı yapılmadığını söyledi.

TBMM'de süren 20210 bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde kiracılara zam yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Fendoğlu, vakıf kiracısı esnafların pandemi nedeniyle iş kaybı ve ekonomik zarara uğradığını belirterek "Esnaflarımıza yapılan zamların geri alınması, icra işlemlerinin durdurulması, 2020 yılına ait borçlarının faizsiz taksite bölünmesini kiracı esnaflar talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vakıf kiracılarının bu süreçte indirim ve destek beklediğini ancak 2021 yılı için zam yapıldığını ifade eden Fendoğlu, "2021 yılı için zam yapılması esnaflarımızda büyük bir hayal kırıklığı meydana getirmiş olup Cumhurbaşkanımızın söylemlerine ve eylemlerine ters düşmüştür. Vakıfların kiracısı olan, pandemi nedeniyle iş kaybı ve ekonomik zarara uğrayan esnaflarımıza yapılan zamların geri alınmasını talep ederim" dedi.

Fendoğlu'nun ardından söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vakıf kiracısı olan esnaflara yapılan zam ve icra işlemlerinin durdurulduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Covid-19 salgını dolayısıyla faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan vakıf kiracıları için kira artışı yapılmayacağını açıklayan Selçuk, "Ayrıca, bu noktada 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki kira ve ecrimisil borçlarına ait faiz ve feri alacakların tahsilinden de vazgeçildi. İlgili kiracılara 17 Ocak 2021 tarihine kadar başvurmaları halinde borçlarına ilişkin yapılandırmada yapılabilecek ve bu noktada da dava süreçleri sonlandırılacak" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı