Vakıflar 'Hayır geleneği'ni kapı kapı dolaşarak sürdürüyor
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Gaziantep

Vakıflar 'Hayır geleneği'ni kapı kapı dolaşarak sürdürüyor

Vakıflar 'Hayır geleneği'ni kapı kapı dolaşarak sürdürüyor Osmanlı'nın Vakıflara hayır şartı günümüzde de yerine getiriliyor Osmanlının yapı temel taşlarından olan vakıflar asırlardır sürdürdüğü hayır geleneğini kapı kapı dolaşarak günümüzde de gerçekleştiriliyor.

21.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:00
Vakıflar 'Hayır geleneği'ni kapı kapı dolaşarak sürdürüyor

Vakıflar 'Hayır geleneği'ni kapı kapı dolaşarak sürdürüyor

Osmanlı'nın Vakıflara hayır şartı günümüzde de yerine getiriliyor

GAZİANTEP - Osmanlının yapı temel taşlarından olan vakıflar asırlardır sürdürdüğü hayır geleneğini kapı kapı dolaşarak günümüzde de gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü de bu şartı yerine getirmek için bölgesinde kendisine bağlı bulunan 3 ilde 2 bin 638 ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay düzenli olarak pek çok yardımın yanı sıra gıda yardımında da bulunuyor. Ailelere bizzat kendisi giderek yardımları teslim eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin 81 ilinde her ay düzenli olarak kuru gıda dağıtımları yaptıklarını belirtti. 3 ilde 2 bin 638 ihtiyaç sahibine aylık yardımlarını ulaştırdıklarını ifade eden Güven, "Atalarımızdan bize kalan vakıfların hayır şartlarını biz bugün günümüzün şartlarına göre Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bize verdiği kontenjan doğrultusunda yerine getirmekteyiz. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde 2 bin 638 vatandaşımıza aylık kuru gıda yardımını yapıyoruz ve bunlar bir ay veya bir yıla mahsus değil, vakıfların hayır şartı gereği bu yıllardır devam ediyor. Gaziantep'te özellikle Basmacı Vakfı, Aludevle Camii Vakfı, Alaybey Cami Vakfı gibi vakıflarımızın gelirleri ile bu yardımlar karşılanmakta" dedi.

Yarım yapılan ailelere Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (Soybis) üzerinde ulaşıldığını kaydeden Güven, "Gıda yardımı yaptığımız inşaların evlerine gidiliyor ziyaret ediliyor durumları kontrol ediliyor sorgulama yapıldıktan sonra yardım yapılıyor. Ailenin birey sayısına göre A, B, C olmak üzere üç çeşit kolimiz var. Eğer bir aile 5 den fazlaysa biz onlara C kolisini veriyoruz, 5 ve 2 arasındaysa onlara B kolisi, 2 kişiyse A kolisini veriyoruz. Bu şekilde kendilerine bir aylık ihtiyaçları karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Vakıflar 'Hayır geleneği'ni kapı kapı dolaşarak sürdürüyor

Kaynak: İHA

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