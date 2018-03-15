Vakıflar Genel Müdürü Ertem

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, tarihi Gök Medrese'deki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, eserin sonbahar aylarında hizmete açılmasının planladığını bildirdi.

Ertem, Sivas'taki vakıf eserlerinde yürütülen restorasyon çalışmalarını incelemek üzere kente geldi.

İlk olarak Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Ertem, daha sonra Gök Medrese'yi gezerek restorasyon hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ertem, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarihi eser noktasında zengin illerden biri olduğunu söyledi.

Vakıf eserlerinin kente ismini verdiğini ve kentle özdeşleştiğini aktaran Ertem, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdiğini, devam eden restorasyon çalışmalarını incelediğini anlatarak, "Divriği'de dünyaca çok önemli, taş sanatının zirveye ulaştığı bir eser var. Orada yerinde incelemeler yaptık. Henüz orada uzay çatı sistemi uygulamasını yapıyoruz. Üstünün kapatılması aşamasına gelindi. İnşallah kapatıldıktan sonra orada peyder pey uygulamalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Ertem, tarihi yapıda, Avrupa'da ayak açıklığı en fazla olan çatı sistemini uyguladıklarını dile getirerek, "Destek olmaksızın iki ayak açıklığı en yüksek olan sistem. Malzeme olarak da en hafifi. Bu modüler olduğu için de uygulama bittikten sonra başka yerlerde de çok rahat kullanılabilecek. Divriği Ulu Camii'nin sözleşmesini 2 yıl önce yapmış olsak bile çatıyla ilgili arayışlarımız uzun sürdü. Özel ihtimam da gösterilen bir eser. Oradaki çalışmalarımızı inşallah titizlikle yürüteceğiz, acele etmiyoruz. Eski esere uygun bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seyir platformu yapılıyor

Tarihi eseri ziyarete gelenlerin restorasyon nedeniyle yapıyı görememe durumunun ortaya çıktığını ve bununla ilgili yakınmalar olduğunu aktaran Ertem, "Bunu gidermek noktasında bir seyir platformu oluşturduk. Gelen kişiler her ne kadar yapının içerisine giremeseler bile taş işçiliğinin zirve yaptığı, gerek darüşşifa kapısını gerek cennet kapısını görecekler. Buna yönelik bir seyir platformu yapıyoruz." dedi.

Kent merkezindeki Gök Medrese'de de restorasyon çalışmalarının son aşamaya geldiği bilgisini veren Ertem, "Burada yaklaşık 4-5 yıldır devam eden bir restorasyon çalışması var. Ne yazık ki restorasyon bağlamında bakıldığında çok hüzünlü bir hikayesi var. İnşallah bu uygulamayla o hüznü ortadan kaldıracağız. Bilim heyetimizin, İtalyan danışman firmaların bunda katkıları var. Onlarla birlikte bu yapıyı bu yıl içerisinde, sonbahar gibi tamamlayıp hizmete açmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.